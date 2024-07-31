Kongo Nehri'nde Tekne Kazası: En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti

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KİNŞASA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin orta ve doğu kesiminde bulunan Maniema eyaletinin başkenti Kindu yakınlarındaki Kongo Nehri'nde alabora olan bir teknede en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında Salı günü yer alan haberlere göre yaklaşık 50 yolcu taşıyan "ABC-BONOBO" adlı teknenin Pazar akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olmasının ardından sudan en az 40 ceset çıkarıldı.

Eyalet valisi Mussa Kabwankubi Salı günü üç günlük yas ilan ederek trajedinin aydınlatılması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batısındaki Mai-Ndombe eyaletinde Kongo Nehri'nin kollarından biri olan Kwa Nehri'nde Haziran 2024'te de bir teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.