Kontrolden Çıkan Araç Doğal Gaz Alanına Girdi
Samsun'da el freni çekilmeyen otomobil, eğimli yolda hareket ederek doğal gaz tesislerine girdi.
??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde park edildikten sonra el freninin çekilmediği iddia edilen otomobil, doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.
Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Ü.D. tarafından park edilen 66 ABL 547 plakalı otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu eğimli yolda hareket etmeye başladı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki doğal gaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.
Olayda yaralanan olmazken, otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: AA
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