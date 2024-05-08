Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı minibüs iş yerine zarar verdi

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı minibüsün iş yerine zarar verdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Müftü Mahallesi'nde seyreden A.Ö. idaresindeki 67 ACE 099 plakalı otomobil, Devrek yol ayrımı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Minibüs de yanındaki otomobile vurduktan sonra bir mağazanın vitrinine girdi. Kazada yaralanan olmazken, 2 araç ve iş yerinde hasar oluştu.

Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, kontrolden çıkan otomobilin kot farkı bulunan alana düştükten sonra vurduğu park halindeki minibüsün mağazanın vitrinine çarpması yer alıyor.