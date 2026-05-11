Konya 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Açılış Töreni

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, "Konya Gençlik Başkenti umuyoruz ki çok boyutlu, çok katmanlı, çok derinlemesine etkiler bırakan bir etkinlik olarak 2026'ya damgasını vuracak ve bundan sonraki yıllarda da tüm ümmet gençliğinin hep heves ettiği, gelmeye heves ettiği bir şehir olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Ayhan, İİT tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılış töreninde, Konya'yı Gençlik Başkenti olarak görme mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konya'nın tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Ayhan, "Konya, İslam dünyasının felsefi, tarihi, bilimsel ve kültürel bir başkenti. Hala bu başkentliği sürüyor, gönlümüzün başkenti olarak. Konyalılarımızın, Konyalı insanlarımızın sıcakkanlılığı, ev sahipliği zaten dünya çapında meşhur ve malum. Tabii ki genç kardeşlerimizin Konya'dan öğrenecekleri çok fazla şey var. Bugün de burada dünyanın her tarafından genç kardeşlerimizle beraberiz." ifadesini kullandı.

"ICYF olarak biz her hafta en az 3-4 ülkede bir uluslararası program yapıyoruz"

"Daha adil bir dünya için diplomasi" temasıyla Konya'nın ve Türkiye'nin mesajını dünyaya duyurmak istediklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"ICYF olarak biz her hafta en az 3-4 ülkede bir uluslararası program yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Tataristan Kazan'da olacağız. Hemen ardından İstanbul'da, Senegal'de programlarımız olacak. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra zirvemiz olacak. Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle ekonomi zirvemiz, İslam Ekonomisi Zirve'miz olacak. Fakat tüm bunları yaparken bir yandan da yıl boyunca hep Konya'mızda olacağız."

Gazze Mahkemesi'nin bir oturumunu Konya'da yapacaklarını anlatan Ayhan, "Herhalde Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı dünyada en katı duran, en şiddetli şekilde Filistin ve Gazze'nin haklarını savunan bir şehir olarak Konya'dan daha iyi bunu yapacağımız yer düşünemem. Bu anlamda duruşuyla tüm dünyaya örnek olan Konya'mıza teşekkür ediyorum. Dünyada birçok aktivist, Konya'mızın bu prensipli duruşundan, uluslararası hakkı, hukuku, insan haklarını savunan duruşundan ilham alıyor." diye konuştu.

Ayhan, Konya'nın aynı zamanda "bisiklet başkenti" olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla Konya Gençlik Başkenti umuyoruz ki çok boyutlu, çok katmanlı, çok derinlemesine etkiler bırakan bir etkinlik olarak 2026'ya damgasını vuracak ve bundan sonraki yıllarda da tüm ümmet gençliğinin hep heves ettiği, gelmeye heves ettiği bir şehir olarak kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Allah inşallah bu nesle Mescid-i Aksa'nın da özgür olduğu günleri gösterecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de gençlere büyük önem verdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir genç olarak siyasete adım attığını ve bugün dünyada mazlumlara umudun ve adaletin en güçlü seslerinden biri haline geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın siyasete adım attığı ilk günlerde üzerinde durduğu en önemli başlıklardan birinin "Ayasofya'nın özgür olması" olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'mizi kurarak verdiği mücadeleyle bugün geldiğimiz noktada, tüm mescitler bakımından sembol bir anlam taşıyan, İstanbul'un fethinin mührünü varlığıyla temsil eden Ayasofya, bugün zincirleri kırılmış ve özgür şekilde ibadete açık durumdadır. Eğer bugün Ayasofya'nın minarelerinden Allah-u ekber nidaları yükseliyorsa gençlerin kurduğu hayalin, bir genç olarak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu hayalin bunda çok önemli bir payı vardır. Şimdi 'daha adil bir dünya mümkündür' diyerek her diplomatik platformda bu iddiayı kuvvetle savunan liderimizin bize açtığı istikamet, ortaya koyduğu vizyon, bugün gençler olarak yeni hayallerin peşinde olmamız gerektiğine işaret ediyor. Bu program ve niceleri vasıtasıyla kuracağımız hayallerle, ortaya koyacağımız güçlü iradeyle ve bu iradenin takipçisi olacak yapacağımız nice çalışmalarla Allah inşallah bu nesle Mescid-i Aksa'nın da özgür olduğu günleri gösterecektir."

"Konya, geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da gerçekleştirilen açılışla gençliğin enerjisini, medeniyetin kadim birikimiyle buluşturan önemli bir sürecin kapılarını araladıklarını söyledi.

İslam medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet merkezi olan Konya'nın, yakın dönemde 2023 Dünya Spor Başkenti unvanıyla sporun evrensel mesajını dünya ile buluşturduğunu hatırlatan Altay, şunları kaydetti:

"Konya bu yıl da Avrupa Bisiklet Başkenti unvanıyla çevreci ulaşımın ve sağlıklı yaşamın öncü şehirlerinden biri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi de 2026 İİT Gençlik Başkenti unvanıyla Konya, geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta, başkentlik ruhunu bu kez İslam dünyasının ortak yarınlarına taşımaktadır. Bu doğrultuda bugün İslam dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi İİT Gençlik Başkenti unvanını geçtiğimiz yıl Fas'ın tarihi şehirlerinden biri olan Marakeş taşımıştı. Bu yıl ise Konya olarak bu unvanı taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz."

Program sonunda Konya'nın Gençlik Başkenti oluşunu temsilen anahtar teslim töreni yapıldı. Anahtar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teslim edildi.