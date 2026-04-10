Konya, Dünyanın En Başarılı 21 Akıllı Topluluğundan Biri Seçildi

10.04.2026 21:44
Konya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası Intelligent Community Forum (ICF) tarafından düzenlenen ödül programında '2026 Smart21 Topluluğu' unvanını kazanarak, akıllı şehircilik alanındaki başarılarını global ölçekte tescilledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Intelligent Community Forum (ICF) tarafından düzenlenen prestijli ödül programında '2026 Smart21 Topluluğu' unvanını kazandı. Bu başarı, Konya'nın dijitalleşme, inovasyon ve akıllı şehircilik alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde tanınmasını sağladı. Amerika, İspanya, Brezilya, Kanada, Hollanda ve Tayvan gibi 5 kıtadan 10 ülkenin şehirlerinin yer aldığı listede, Konya dünyanın en başarılı 21 akıllı topluluğundan biri ilan edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu başarının şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, teknolojiyi merkeze alan ve sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla yol aldıklarını ifade etti. Konya'nın başarısında, dijital bağlantı altyapısının güçlendirilmesi, inovasyonun desteklenmesi ve vatandaş katılımını artıran uygulamalar etkili oldu. Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası-2030, bu dönüşüm sürecine yön verdi ve şehir, ICF'nin dijital bağlantı, iş gücü gelişimi ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerini başarıyla karşıladı.

ICF kurucu ortağı Robert Bell, Smart21 topluluklarının dijital ekonomiye uyum sağlama yetenekleriyle seçildiğini vurguladı. Konya'nın bu başarısı, teknolojik altyapısının yanı sıra vatandaş odaklı çözümleri ve inovasyon hamleleriyle tescillendi. Konya, şimdi de Top7 listesinde yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Konya, Son Dakika

