Konya-Aksaray'da ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyeti alındı - Son Dakika
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Konya-Aksaray'da ters yönde giden sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyeti alındı

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Konya-Aksaray kara yolunda ters yönde giden otomobilin sürücüsüne, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Konya- Aksaray kara yolunda ters istikamette seyreden otomobilin sürücüsüne 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otomobilin Konya-Aksaray kara yolunda ters istikamette giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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