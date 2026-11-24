Konya Akşehir'de tırla çarpışan tescilsiz motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Akşehir ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi'nde tırın çarpıştığı tescilsiz motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.C. idaresindeki 06 EUA 235 plakalı tır, Yeni İstanbul Caddesi'nde, M.Ş'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan M.Ş, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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