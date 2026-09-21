Konya Beyşehir\'de refüje çarpan araçta 2 kişi yaralandı, birinin hayati tehlikesi var

Konya Beyşehir'de refüje çarpan araçta 2 kişi yaralandı, birinin hayati tehlikesi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde otomobil refüjdeki ağaca çarptı; araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı, birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
A.T.Y. (20) idaresindeki 42 ANA 502 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan R.Y. (20) araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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