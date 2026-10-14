Konya Beyşehir\'de seyir halindeki otomobilin motoru yanmaya başladı, itfaiye söndürdü

Konya Beyşehir'de seyir halindeki otomobilin motoru yanmaya başladı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir'de Antalya Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin motoru yanmaya başladı. Sürücünün aracı durdurup yolcularla dışarı çıkması sonrası itfaiye ve polis müdahale etti, yangın söndürüldü ve araçta hasar oluştu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motoru yanmaya başladı.
Durumu farkeden sürücü aracını durdurarak yolcularla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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