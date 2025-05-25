Konya Bozkır'da Baharın Renk Cümbüşü - Son Dakika
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Konya Bozkır'da Baharın Renk Cümbüşü

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25.05.2025 10:21
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Konya Bozkır\'da Baharın Renk Cümbüşü
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Bozkır'daki rengarenk çiçek tarlaları, bahar aylarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Konya Bozkır'da renk cümbüşü

Rengarenk çiçek tarlaları ilgi çekiyor

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesi, bahar aylarında mor, kırmızı ve rengarenk çiçek tarlalarıyla adeta bir doğa harikasına dönüşüyor. Mayıs-Haziran aylarında açan Düğün Çiçeği, Mor Çiçek ve Gelincik türleri, bölgeyi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Bozkır'ın doğal güzellikleri, fotoğraf tutkunlarından öğrencilere kadar pek çok kişiyi kendine çekiyor. Antalya'dan geldiklerini belirten Leyla Aydın, "Yol boyunca bu güzel çiçekler ve gelinciklerle karşılaştık. Eşime, 'Şurada dur, burada bir fotoğraf çekeceğim' derken tarlanın içine düştük. O kadar güzel ki, renklere hayran kaldık. Mis gibi havası var. Herkesi Konya Bozkır'a davet ediyoruz" dedi.

Bozkır Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Refika Kiraz ise "Yoldan geçerken bir anda gördük ve gelip fotoğraf çekinelim dedik. Çoğu kişi de gelmiş. Bir anı kalsın istiyorsanız, sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Burası Bozkır'da bulunan doğal bir yer. Çiçek toplayın" dedi.

Bin 200 endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor

İlçenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çeken Emre Akgül ise, "Bozkır'ımız, endemik bitki türlerinden yaklaşık bin 200 civarında endemik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Bozkır'da, rengarenk çiçeklerin oluşturduğu güzel fotoğraf alanları ortaya çıkıyor. Yolunuz Bozkır'a düşerse, kesinlikle bu tür güzelliklerin içinde fotoğraf çektirmeyi unutmayın diyoruz" diye konuştu.

Doğal çiçek tarlaları, özellikle Mayıs-Ağustos ayları arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Konya Bozkır'da Baharın Renk Cümbüşü - Son Dakika

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