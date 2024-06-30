Konya Büyükşehir Belediyesi, LGS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgehaneler, LGS'ye (Liselere Geçiş Sistemi) giren tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, danışmanlık hizmeti, bilgehane danışmaları veya "bilgehane.konya.bel.tr" adresinden alınacak randevularla 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

İlçe ve merkezde sayısı 25'i bulan bilgehanelerde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihler arasında verilecek tercih danışmanlığı hizmetinden, bilgehane öğrencileriyle birlikte şehirdeki tüm LGS öğrencileri faydalanabilecek.