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Konya Büyükşehir Belediyesi Meram'da Eş Zamanlı Vana Çalışması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Meram'da Eş Zamanlı Vana Çalışması Gerçekleştirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ilçesinde 7 noktada eş zamanlı vana çalışması gerçekleştirdi. Kullanım ömrünü tamamlamış vanaların modern ve uzun ömürlü yeni vanalarla değiştirildiği operasyon, 11 ekip ve 80 personel tarafından 12 saat süren bir çalışmayla gerçekleştirildi. Bu çalışma sayesinde su kesintilerinin önüne geçilerek, su hizmetinin daha etkin ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi sağlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meram\'da Eş Zamanlı Vana Çalışması Gerçekleştirdi
30.12.2023 - 14:21,
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ilçesinde 7 noktada eş zamanlı vana çalışması gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış vanaları modern ve uzun ömürlü yeni vanalarla değiştirmek üzere dün gece 7 noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplamda 12 saat süren çalışmada 11 ekip, 80 personel ile 10 vananın yenileriyle değiştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış vanaları değiştirmek için KOSKİ harekete geçti. Akşam başlayan ve sabaha kadar süren çalışmanın tamamlanmasıyla, bölgede oluşması muhtemel büyük çaplı su kesintilerinin önüne geçildi. Şehirdeki su hizmetinin daha etkin şekilde devam etmesini sağlamak adına önemli bir çalışma gerçekleştiren KOSKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış su şebeke altyapısının yenilenmesi sonucunda, hem su kayıplarının azaltılmasına hem de su hizmetimin kesintisiz ve sürdürülebilir olması çalışmalarına yenisini eklemiş oldu."

Kaynak: AA
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