Konya'da 11 zanlı tutuklandı, 26 milyon 450 bin liralık mala el konuldu

Konya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 26 milyon 450 bin lira olan 16 gayrimenkul ve 16 araç ile 214 banka hesabına el konuldu.

Zanlılar çıkarıldıkça hakimlikçe tutuklandı.