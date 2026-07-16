Konya'da 15 Temmuz anması: Binlerce kişi meydanda buluştu - Son Dakika
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Konya'da 15 Temmuz anması: Binlerce kişi meydanda buluştu

16.07.2026 00:21
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KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Şehir Meydanında buluşup, şehitleri andı, dua etti.

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Şehir Meydanında buluşup, şehitleri andı, dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı. Alaaddin Bulvarı'ndan Kılıçarslan Şehir Meydanı'na kadar mehteran eşliğinde anma yürüyüşü gerçekleşti. Daha sonra '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri Kılıçarslan Şehir Meydanı'na devam etti. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'nun startı verildi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okunup tüm şehitlere dua edildi. 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan 'İrade bizim Zafer Bizim' isimli sinevizyon gösterisi yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen vatandaşlar, gece boyu sürecek etkinlikleri takip etti. Tören kapsamındaki etkinlikler, demokrasi nöbeti olarak sabah saatlerine kadar devam edecek.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da 15 Temmuz anması: Binlerce kişi meydanda buluştu - Son Dakika

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