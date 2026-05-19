Konya'da 19 Mayıs Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da 19 Mayıs Bayramı Kutlamaları

Konya\'da 19 Mayıs Bayramı Kutlamaları
19.05.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulu, Akşehir ve Halkapınar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Konya'nın Kulu, Akşehir ve Halkapınar ilçelerinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kulu'da Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü tarafından çelenk sunumu ile başlayan program ilçe stadyumunda devam etti.

Kutlamada öğrenciler tarafından şiirler okundu, cimnastik, kick boks, judo, tekvando, halk oyunları ve koşular gerçekleştirildi.

Program çeşitli branşlarda yapılan yarışmaların ödüllerinin verilmesinin ve bando eşliğinde geçit töreninin ardından sona erdi.

-Halkapınar

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hilmi Keser'in Hükümet Konağı Atatürk Büstüne çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından, lise öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan kutlama programında öğrenciler şiir, oratoryo, türkü dinletisi ve çeşitli gösterilerini sundu.

Ödül töreni ile sona eren program, akşam düzenlenecek olan fener alayı yürüyüşü ile devam edecek.

Akşehir

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, 19 Mayıs 1919'un bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirtti.

Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalarda halk oyunları, bando, boks, basketbol ve jimnastik gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 19 Mayıs Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da 19 Mayıs Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.