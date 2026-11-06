Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayette 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayette 7 zanlıdan 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayetin yeniden araştırılması kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da 21 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ankara-Konya kara yolunun 28. kilometresinde, 16 Eylül 2005'te Ömer Faruk Akıllı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te zanlılara ait 6 ayrı adreste, S.K, Ş.G, R.V, U.A, C.K, A.D. ve A.K gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.
Kaynak: AA
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