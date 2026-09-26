Konya'da 63 yıl önce başlayan kundura imalatı otomasyonla günlük 1000 çift üretime ulaştı - Son Dakika
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Konya'da 63 yıl önce başlayan kundura imalatı otomasyonla günlük 1000 çift üretime ulaştı

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Konya\'da 63 yıl önce başlayan kundura imalatı otomasyonla günlük 1000 çift üretime ulaştı
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Konya'da İsa Çelik'in 1963'te 20 metrekarelik dükkanda başlattığı kundura imalatı, oğlu ve torununun katılımıyla otomasyona geçti. 680 metrekarelik tesiste günlük 1000 çift ayakkabı ve sandalet üretilirken firma Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya ihracat yapıyor.

Konya'da İsa Çelik'in 63 yıl önce 20 metrekarelik atölyesinde el işçiliğiyle başladığı kundura imalatını, oğlu ve torunu seri üretimle sürdürüyor.

Konya'da tarihi Kapu Cami çevresindeki 20 metrekarelik kunduracı dükkanında 1963 yılında el işçiliğiyle mesleğe başlayan İsa Çelik (73), zamanla işlerini oğlu Osman Çelik'e (46) bıraktı.

İş yerini Eski Sanayi Sitesi'ne taşıyan Osman Çelik ise bir taraftan el emeğini devam ettirdi, bir taraftan da otomasyon sistemine geçerek işleri büyüttü.

Bugün Aykent Sanayiciler Sitesi'nde 680 metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren firma, günlük 1000 çift ayakkabı ve sandalet üretim kapasitesine ulaştı.

Yeni nesil lazer deri kesim makinelerini kullanabilen torun Görkem Çelik'in (22) de işleyişe katılmasıyla firma, ihracat yapacak seviyeye ulaştı.

Firma bugün Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

"İşler teknolojiyle iyiye gitti"

Mesleğe 1963 yılında el işçiliğiyle adım atan İsa Çelik, AA muhabirine, kunduracılığın geçmiş dönemlerde tamamen el emeğiyle yapıldığını anlattı.

Geçmişte çalışma şartlarının zor olmasına rağmen insanlarda güçlü bir iş öğrenme gayreti olduğunu ifade eden Çelik, "O yıllarda el işçiliği nedeniyle yüksek miktarda üretim yapılamıyordu. Konya'nın içinden müşteri ne geldiyse o yapılırdı. Şimdi şartlar çok değişti. İşler teknolojiyle iyiye gitti. Bugün bizim zamanımızda çıkan işten daha iyi işler çıkıyor. Yeni makinelerin yaptığı işlerle el işi bir olmuyor. Şimdi daha da düzgün ve daha çok iş çıkıyor." diye konuştu.

İkinci kuşak işletmeci Osman Çelik ise el işçiliğinin halen devam ettiğini, bunun yanında otomatik kesim makineleri, bıçaklı kesim makineleri, sıcak soğuk tünelleri kullanmaya başladıklarını belirtti.

Geçmişte el işçiliğine dayanan üretim ile bugün otomasyon sistemleriyle gerçekleştirilen üretim arasındaki farkın oldukça büyük olduğunu dile getiren Çelik, "Eskiden tamamen kara düzen çalışılıyordu. Bir atölyede günde 8 çift, 6 çift ürün çıkıyor, daha ileriye gidilemiyordu ama bugün bir tane atölyede günlük 1000 çift, bazı atölyelerde 10 bin çifte kadar üretim yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya gibi soğuk bir ülkeye sandalet gönderiyoruz"

Çelik, sanayi altyapısı ve teknolojik imkanların gelişmesiyle ihracat yapmaya da başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkeleri Letonya, Litvanya ve Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz sandaletlerin bir bölümü de Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Somali, Kenya, Cibuti ile başlayan ihracat, Lübnan, Arabistan gibi ülkelere de yayıldı. Rusya gibi soğuk bir ülkeye sandalet gönderiyoruz. Nerelerde giyiyorlar bilmiyoruz ama satış yapıyoruz. İran ve Irak da çalıştığımız ülkeler arasında."

Torun Görkem Çelik de kendisini geliştirerek işleyişe katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

İnsanların varlık sahibi olmak istemesinin son derece doğal olduğunu anlatan Çelik, "Tabii ki bu oturduğumuz yerden, bilgisayar başında oynadığımız oyunlarla olmuyor. Ben de yeni nesil iş makinelerinin kullanımına yönelik kendimi geliştirdim. İşleyişi hızlandıran bazı makineleri kullanıyorum. Çalışmak, emek harcamak en nihai amacımız ve hedefimiz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da 63 yıl önce başlayan kundura imalatı otomasyonla günlük 1000 çift üretime ulaştı - Son Dakika
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