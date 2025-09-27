Alacak meselesiyle çıkan kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdü - Son Dakika
Alacak meselesiyle çıkan kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdü
27.09.2025 16:24
Konya'nın Güneysınır ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra şüpheli teslim oldu.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde 'alacak' nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül hayatını kaybetti.

ALACAK TARTIŞMASINDA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olay, gece saatlerinde, Ağras Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Mehmet İnce, Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İnce, yanındaki tabancayla Bozdemir ve Sümbül'e ateş açtı.

TESLİM OLDU

Yaralanan Bozdemir ve Sümbül olay yerinde yaşamını yitirdi, şüpheli Fatih Mehmet İnce ise kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin incelemelerinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Şüpheli İnce, Güneysınır Jandarma Komutanlığı Karakolu'na giderek teslim oldu.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Alacak meselesiyle çıkan kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdü
