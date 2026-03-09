Konya'da Albino Pitonlar İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Albino Pitonlar İlgi Odağı

09.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'daki hayvanat bahçesinde, albinizm nedeniyle nadir görülen 3 piton ziyaretçileri cezbediyor.

Konya'daki merkezde 3 albino Burma pitonu, türlerinden farklı olarak beyaz-krem tonlarındaki renkleri ve gözleriyle dikkati çekiyor.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesindeki merkezde oluşturulan özel koşullarda misafir edilen pitonlar, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken sürüngenler arasında yer alıyor.

Derisinde, gözlerinde ve pullarında renklenmeyi sağlayan "melanin" pigmentinin eksikliğinden kaynaklanan albinizm nedeniyle türlerinden ayrılan ve nadir görülen yılanlara, doğal yaşam şartlarına yakın ortamda bakılıyor.

Albinizmli olması nedeniyle çevresel etkilere karşı da hassas olan pitonlar, kızılötesi lambalarla sağlanan özel ortamda, ihtiyaç duyduğu koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

"Melanin pigmentleri olmadığından güneş hassasiyetleri bulunuyor"

Merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, AA muhabirine, çeşitli sebeplerle korumaya alınan albino pitonların bakım sürecinin standart yılan bakımından daha fazla özen gerektirdiğini söyledi.

Türün doğal yaşam alanının tropikal bölgeler olduğuna değinen Akbalcı, gerekli koşulları bire bir taklit etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Loş ışıklandırmaya sahip, ısı ve nem dengesi hassas şekilde ayarlanmış özel alan oluşturduklarını anlatan Akbalcı, "Bu canlılarımızın melanin pigmentleri olmadığından güneş hassasiyetleri bulunuyor. Güneşten uzak tuttuğumuz özel kabinlerimizde kızılötesi ışıklar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Özel iklimlendirilmiş odalarımızda özel ısı ve nemde, belirli periyotlarla gerekli sağlık kontrolleriyle takiplerini yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Yılanlarımızın yaşlarına göre besliyoruz"

Pitonların etçil canlılar olduklarını ve buna uygun şekilde beslenmelerinin sağlandığını belirten Akbalcı, şunları kaydetti:

"Elimizdeki 3 pitonun ikisi 4 metre, birisi de 2,5 metre civarında. Yılanımızın biri daha genç. Yılanlarımızın beslemesini yaşlarına göre yapıyoruz. Genç olan daha çok aktivitesi olduğu için daha fazla gıda tüketiyor. Yaşlı olanlar gençlere nazaran daha hassas bakım ve ilgi istiyor. Üçüne de en uygun şekilde bakıyoruz."

Akbalcı, albinolu türlerin vahşi doğada dezavantajlı olduğuna, özel şartlarda iyi bakılarak 30 yıla kadar hayatta kalabildiklerine dikkati çekerek, "Bu hayvanlar görsel güzelliklerinden dolayı, bakılması ve çoğaltılması yasak olmasına rağmen insanlar tarafından çoğaltılıyor, bakılıyor ve besleniyor. İnsanlar, bunları beslerken zarar verdiğini bilmiyor. Güneşe, ışığa hassasiyet gösterdiğine dikkat edilmezse yaşamları kısalabiliyor. Hatta bu durum ölümlerine bile neden oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Konya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Albino Pitonlar İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:03:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Konya'da Albino Pitonlar İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.