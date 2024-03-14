Konya\'da düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağına ilişkin "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

MSB, Konya 3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."