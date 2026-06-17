KONYA'da havanın kararmasının ardından ay ve venüs gezegeni birlikte görüldü. Gece karanlığında Türk bayrağını andıran ay-yıldız sülieti görsel şölen oluşturdu
Akşam saatlerinde hilal evresindeki ay ile gökyüzündeki en parlak gezegenlerden biri olan venüsün birbirlerine oldukça yakın bir anı Konya'dan görüntülendi. Yörünge hareketleri nedeniyle vatandaşların görüş açısında aynı hizaya gelen ay ve venüs 'ay yıldız' oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Ay ve Venüs Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?