Konya\'da Bıçakla İki Cinayet

Konya'nın Selçuklu ilçesinde üvey annesiyle kız kardeşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak'ta Rahman Ö. ile evde bulunan üvey annesi Dursuniye Ö. ve kız kardeşi Esmanur Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Rahman Ö, üvey annesiyle kız kardeşini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, anne ile kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Rahman Ö. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.