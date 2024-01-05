 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Bilinçli Aile, Güçlü Toplum Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Bilinçli Aile, Güçlü Toplum Konferansı Düzenlendi

Konya'nın Derbent ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları kapsamındaki etkinlikte, eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan tarafından 'Bilinçli aile, güçlü toplum' konularında konferans verildi. Program sonunda Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Aslanhan'a hediye takdim etti.

Konya\'da Bilinçli Aile, Güçlü Toplum Konferansı Düzenlendi
05.01.2024 - 16:25,
Abone Ol

Konya'nın Derbent ilçesinde "Bilinçli aile, güçlü toplum" konferansı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesinin düzenlediği Şehir Konferansları kapsamındaki etkinliğe konuşmacı olarak eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan katıldı.

Derbent Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Aslanhan tarafından "Bilinçli aile, güçlü toplum" konularında konferans verildi.

Program sonunda Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Aslanhan'a hediye taktim etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sıtkı Aslanhan, Konferans, Derbent, Konya, Etkinlik, Belediye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Bilinçli Aile, Güçlü Toplum Konferansı Düzenlendi - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Bilinçli Aile, Güçlü Toplum Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement