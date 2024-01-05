Konya\'da Bilinçli Aile, Güçlü Toplum Konferansı Düzenlendi

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Konya'nın Derbent ilçesinde "Bilinçli aile, güçlü toplum" konferansı gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesinin düzenlediği Şehir Konferansları kapsamındaki etkinliğe konuşmacı olarak eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan katıldı.
Derbent Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Aslanhan tarafından "Bilinçli aile, güçlü toplum" konularında konferans verildi.
Program sonunda Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, Aslanhan'a hediye taktim etti.
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