Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı

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Konya'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

27.01.2025 21:46
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Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet eşliğinde otobüsle sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadelerini aldığı 6 şüpheyi tutukladı.

NE OLMUŞTU?

Şüphelilerden Kazım F. ile Kemal Ö'nün dükkanın duvarını kırarak 2 farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Konya\'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Akın:
    konya akp belediyesinden kimse yokmu ? tabiki yok çünkü akp belediyesi suçu olsada örtbas et gitsin, balıkçıya ruhsat verip orayı denetlememişmi ruhsat verirken 49 13 Yanıtla
    Gakko 23:
    ula zırto belediye 2. kapı ruhsatımı vermiş. ne gereksiz yaratıksınız 5 9
  • Diyego Can:
    konya Belediyesi'nin dokunulmazlıgimi var neden sorgulanmiyor 38 9 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Belediye suçlu arayanlar bina 40 yıl önce yapılmış neredeyse Kenan evren döneminde kentsel dönüşüme girmiş gariban suriyeliler ev verilmiyor diye 40 yıllık binada 20 bin liraya oturuyor diye evi kentsel dönüşüme sokmayan mal sahiplerini suçlayın 11 26 Yanıtla
    Mehmet Akın:
    yok Osmanlı zamanı girmiştir o aşağıya balıkçı açmış belediye ruhsatını da kenan evren mi vermiş, ruhsat verdiği yerin neresi olduğunu yapının durumuna bakmıyomu belediye hacı 7 1
  • Omer Ates:
    Şu mallarla aynı ülke de yaşıyoruz geldi çıldırma 16 1 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Emre Acar bnm şuan oturduğum bina 134 yaşında ve rahatlıkla bir yüz yıl daha yasar, tabi ben öldükten sonra mal kafalar evin Temel duvarlarını yıkmazlarsa :)) 10 2 Yanıtla
  • Suat Akkoyun:
    Cezalar caydırıcı değil madenlerde depremlerde yıkılan binalarda kim ceza aldı Türkiye de insan canı ucuz insanın değeri Yok AKP hakım haram olsun 1 1 Yanıtla
  • cetin alibek:
    dükkanı tadilat ederken umursamayanda, ruhsatı verende, denetleyende karacahil ve sadece para odaklı . Devir ve düzen değişti, parti önemli değil ahlaksız şehirciliktir bu 1 0 Yanıtla
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