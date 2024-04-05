Konya'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni coşkuyla kutladı

Konya'da Kadir Gecesi coşkusu
KONYA - Konya'da Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.
Konya'da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Kadir Gecesi'ni Mevlana Meydanı'nda idrak etmek isteyen binlerce kişi alana gelerek saf tuttu. Meydanın dolup taştığı mübarek gecede vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua etti. Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, bu gecenin hayırlı olmasını dileyerek mutlu ve sevinçli olduklarını söyledi.
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Bu yılın Ubisoft Showcase etkinliğinde hayranların uzun zamandır beklediği bir oyunun remake 'inin tanıtılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Ubisoft, geçtiğimiz 2021 yılında bu yeniden yapımı duyurmuş olsa da, projeye dair güncellemeler konusunda oldukça ketum davranıyor. İddialara göre Splinter Cell remake, bu yıl tanıtılacak. Oyun dünyasından bazı insanlar, Ubisoft'un Splinter Cell yeniden yapımını bu yıl tanıtacağına dair ipuçları verdiğine inanıyorlar ve bu söylentilerin gerçek olabileceğine dair de pek umutlular.
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