Konya'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni coşkuyla kutladı

Ubisoft Showcase etkinliğinde Splinter Cell remake'i tanıtılacak

Bu yılın Ubisoft Showcase etkinliğinde hayranların uzun zamandır beklediği bir oyunun remake 'inin tanıtılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Ubisoft, geçtiğimiz 2021 yılında bu yeniden yapımı duyurmuş olsa da, projeye dair güncellemeler konusunda oldukça ketum davranıyor. İddialara göre Splinter Cell remake, bu yıl tanıtılacak. Oyun dünyasından bazı insanlar, Ubisoft'un Splinter Cell yeniden yapımını bu yıl tanıtacağına dair ipuçları verdiğine inanıyorlar ve bu söylentilerin gerçek olabileceğine dair de pek umutlular.