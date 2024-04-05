Konya'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Konya'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni coşkuyla kutladı

Konya'da Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Kadir Gecesi'ni coşkuyla kutladı. Vatandaşlar, Mevlana Meydanı'nda saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı ve dua etti. Gecenin hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, mutlu ve sevinçli olduklarını ifade etti.

05.04.2024 22:16  Güncelleme: 22:20
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Konya'da Kadir Gecesi coşkusu

KONYA - Konya'da Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Konya'da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Kadir Gecesi'ni Mevlana Meydanı'nda idrak etmek isteyen binlerce kişi alana gelerek saf tuttu. Meydanın dolup taştığı mübarek gecede vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua etti. Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, bu gecenin hayırlı olmasını dileyerek mutlu ve sevinçli olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Konya'da binlerce kişi Kadir Gecesi'ni coşkuyla kutladı - Son Dakika

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