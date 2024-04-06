Konya\'da bir fabrikaya ait depoda çıkan yangın söndürüldü

Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde bulunduran ve satışını yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2.27 gram metamfetamin ve 0.84 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.