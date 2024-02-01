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Konya'da Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Aileden 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Aileden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya\'da Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Aileden 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Merkez Meram ilçesinde böcek ilaçlaması yapılan bir evde yaşayan ve zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişiden biri hayatını kaybetti. Suriye uyruklu ev sahibi, ilaçlama sonrası ailesiyle birlikte evden ayrıldı. Üst katta yaşayan diğer aile fertleri ise kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kurtarılamayan 7 kişinin zehirlenme nedeni araştırılıyor.

01.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:07
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Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katında yaşayan ve zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu Abdülkerim El A. (32), böcek ilacı yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrıldı.

Üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. (7) kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurdu.

Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Abdülkerim El A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, sosyal medyadan tanıştığı kişiye evini ilaçlattığı, öğleden sonra da ailesiyle evden ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da Böcek İlaçlaması Sonucu Zehirlenen Aileden 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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