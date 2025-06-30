Konya\'da Çekici-Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 07 BHV 003 plakalı çekici, Seydişehir- Antalya karayolu Marangozlar Kavşağı yakınlarında A.C.K. yönetimindeki 06 FA 8027 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar, çalılık alana girdi.

Kazada, çekicide bulunan B.T. ve N.D. ile otomobilde bulunan S.K. ve İ.L.K. (4) yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan N.D. Konya'ya sevk edildi.