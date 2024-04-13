Konya\'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Mehmet Aldanmaz ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıktı.
Burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Aldanmaz, bıçakla yaralandı.
Evinin önüne bırakılan Aldanmaz, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aldanmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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