Konya'da Demir Döküm Fabrikasında Patlama!

KONYA'da demir döküm fabrikasındaki döküm ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir döküm fabrikasında bulunan döküm ocağında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, Konya Organize Sanayi itfaiyesi tarafından kısa sürede söndürüldü. Patlamada yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,