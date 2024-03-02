Konya\'da eczane teknisyenleri işaret dili eğitimi alıyor

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Konya'da eczane teknisyenleri, işitme engelli müşterileriyle daha rahat iletişim kurabilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) işaret dili eğitimi alıyor.

Konya Eczane Teknisyenleri Derneği yetkilileri, KOMEK'e, eczaneye gelen işitme engellilerle sağlıklı bir iletişim kurarak, daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi almak istediklerini iletti.

Bunun üzerine kursiyerlerin çalışma saatlerine uygun bir eğitim programı oluşturuldu.

Alaaddin KOMEK'te verilen eğitimler kapsamında iki gruba ayrılan 46 eczane teknisyeni, 78 saat eğitim alacak.

"Bize özel bir eğitim planlaması oldu"

Konya Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Ahmet Gökmen, AA muhabirine, işitme engelli müşterileriyle yaşanan iletişim sorununun kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

Bu yüzden işaret dili öğrenmeye karar verdiklerini aktaran Gökmen, eğitimler sayesinde eczaneye gelen işitme engellilerle tercümana ihtiyaç duymadan daha hızlı ve doğru şekilde iletişim kurabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gökmen, yaklaşık 27 yıldır eczane teknisyenliği yaptığını, aldıkları işaret dili eğitimi sayesinde yıllardır yaşadıkları sorunun çözüme kavuşacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Derneğimizin eğitim komisyonu, 'İşitme engelli hastalarımız geldiğinde, onlarla daha sağlıklı, hızlı ve doğru iletişim kurabilmek adına ne yapabiliriz?' düşüncesiyle bir çalışma yaptı. KOMEK üzerinden bir eğitim talebinde bulunduk. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, çok güzel bir eğitim planladılar. Bize özel bir eğitim planlaması oldu. İlk önce temel bilgi öğreniyoruz. Daha sonra bunun mesleki boyutuna geçeceğiz. İşitme engelliler bir eczaneye gittiklerinde kendilerini anlayan birini gördüklerinde gözlerindeki o mutluluk şahane bir şey. Bu bağlamda arkadaşlar da ekstra motive oluyor. Konya'dan başlayan ve sonra ülkemiz genelinde mesleki anlamda çığ gibi büyüyeceğine inandığımız bir eğitimin startını vermiş olduk."

Kursun İşaret Dili eğitmeni Gülşen Kara, hedeflerinin eğitim tamamlandığında kursiyerlerin, tercümana ihtiyaç duymadan işitme engelli bireylerle hızlı, doğru ve sağlıklı bir iletişim kurabilmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Kursiyerlerden Türkan Gökal ise eğitimlerden çok memnun olduklarını, amaçlarının herkese en iyi hizmeti vermek olduğunu ifade etti.