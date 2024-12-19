Konya'da Elektrik Prizinden Yangın Çıktı, 2 Ev Yıkılacak - Son Dakika
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Konya'da Elektrik Prizinden Yangın Çıktı, 2 Ev Yıkılacak

Konya\'da Elektrik Prizinden Yangın Çıktı, 2 Ev Yıkılacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde elektrik prizinden çıkan yangın, bitişiğindeki 3 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık hizmeti verildi. Yangında zarar gören kerpiç evlerden 2'sinin yıkılması için çalışma başlatıldı.

19.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
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KONYA'da bir evde elektrik prizinden çıkıp, bitişiğindeki 3 eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 2 kişi dumandan etkilenirken, zarar gören kerpiç evlerden 2'sinin yıkılması için de çalışma başlatıldı.

Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde oturan Havva Onuk'un evinde buzdolabının takılı olduğu elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Hızla yükselip eve saran alevler bitişiğindeki Dursun Yaşar, Emine Çakar ve Ali Çakar'ın evlerine de sıçradı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye hazırda bekleyen sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kerpiç olan 4 evden 2'sinin iş makineleri ile yıkılması çalışma başlatıldı.

Haber- kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA

Kaynak: DHA

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