Konya\'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Konya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, 2012-2013'te kamu kurumlarındaki personel alımlarında örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan 5 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.