Konya'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya\'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, 2012-2013'te kamu kurumlarındaki personel alımlarında usulsüzlük yapan 5 FETÖ şüphelisi tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

21.05.2024 11:40
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Konya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, 2012-2013'te kamu kurumlarındaki personel alımlarında örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan 5 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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