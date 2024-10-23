Konya'da Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya\'da Fuhuş Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya merkezli fuhuş operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

23.10.2024 11:00
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KONYA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Konya merkezli İstanbul ve Kocaeli'de daha önce belirlenen 11 adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 62 bin 960 TL ve yaklaşık 3 bin TL değerinde dövize el konuldu. Soruşturma kapsamında 8'i yabancı 9 mağdur kadının da ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Konya, Son Dakika

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