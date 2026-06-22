Konya'da İlaçlama Sırasında Çocuk Öldü

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin alt katındaki dairede bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yasin A, tutuksuz yargılanan sanıklar Seyit Ali B, Mustafa İ. B, Mustafa B. ile hayatını kaybeden 7 yaşındaki Berke Can Akca'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Evde ilaçlamayı yapan sanık Yasin A, çocuğun zehirlenmesinin, gerçekleştirdiği işlemden kaynaklanmadığını öne sürerek, "Binada, hem zehirlenme vakasının yaşandığı evde hem de bodrum katı ve apartman boşluğunda başka kişiler tarafından da ilaçlama yapılmış. Zehirlenme olayı bu işlemlerden kaynaklanmış olabilir." ifadesini kullandı.

İlaçlanan evin sahibi sanık Seyit Ali B. de ilaçlama işlemi için Yasin A. ile anlaştığını belirterek, "Eve geldi. Evde tahta kurusu olduğu için evi inceledi. Sonra aracından ilaçları alarak ilaçlama yaptı. İlaçlama yaptığımız binanın alt kattaki dairede bulunan çocuğun, yapılan işlemden sonra rahatsızlandığı bilgisi geldi." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Seyit Ali B, Mustafa B. ve Mustafa İ. B'nin adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağına karar verdi.

Yasin A, Selçuklu ilçesi, Bedir Mahallesi'nde, 21 Eylül 2025'te, bir binaya ilaçlama için gelmiş, ilaçlamanın ardından alt katta oturan 7 yaşındaki Berke Can Akca hayatını kaybetmiş, Yasin A, Mustafa B, Seyit Ali B. ve ilaçlama firması yetkilisi Mustafa İ. B. hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.