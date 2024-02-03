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Konya Seydişehir'de İnşaatta Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Konya Seydişehir'de İnşaatta Çıkan Yangın Söndürüldü

Konya Seydişehir\'de İnşaatta Çıkan Yangın Söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda konteynerler kullanılamaz hale geldi.

03.02.2024 18:45
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şantiyede bulunan iş makineleri ve ekipmanlarla müdahale edilen yangın kısa süre kontrol altına alındı.

Söndürülen yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya Seydişehir'de İnşaatta Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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