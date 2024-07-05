Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, gümrük kaçağı ürünlerin satıldığı tespit edilen 7 iş yeri ve 10 evde yapılan aramalarda, 83 cep telefonu, 79 şişe sahte içki, 440 kilogram kıyılmış tütün, 115 bin 270 doldurulmuş makaron, 1 milyon 411 bin boş makaron, 6915 paket sigara, 330 elektronik sigara likidi, 122 elektronik sigara, sigara dolum makineleri ve 2 otomobil ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

05.07.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı tespit edilen 7 iş yeri ile 10 eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 83 cep telefonu, 79 şişe sahte içki, 440 kilogram kıyılmış tütün, 115 bin 270 doldurulmuş makaron, 1 milyon 411 bin boş makaron, 6915 paket sigara, 330 elektronik sigara likidi, 122 elektronik sigara, sigara dolum makineleri ve 2 otomobil ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Sahte İçki, Operasyon, Makaron, Konya, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:48:47. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement