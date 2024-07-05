Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı tespit edilen 7 iş yeri ile 10 eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 83 cep telefonu, 79 şişe sahte içki, 440 kilogram kıyılmış tütün, 115 bin 270 doldurulmuş makaron, 1 milyon 411 bin boş makaron, 6915 paket sigara, 330 elektronik sigara likidi, 122 elektronik sigara, sigara dolum makineleri ve 2 otomobil ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?