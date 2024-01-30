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Konya'da koleksiyon eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da koleksiyon eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da bir iş yerinden koleksiyon eşyalarının çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarıyla tespit ettikleri şüphelileri saklandıkları dairede yakaladı. Yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ele geçirildi ve şüphelilerin daha önceki suç kayıtları olduğu belirlendi. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Konya\'da koleksiyon eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı
30.01.2024 - 10:35,
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Konya'da bir iş yerinden koleksiyon eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki iş yerinden koleksiyonluk eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, izlediği güvenlik kameralarından, şüphelilerin Adem E. (38) ile Ayşe Dilek T. (43) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları stüdyo dairede gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, iş yerinden çalındığı tespit edilen tespih, kol saati ve yüzük, iki av tüfeği ile çeşitli dokuma eşyalar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, çeşitli suçlardan 24 kaydının bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da koleksiyon eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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