Konya'da köy okulu öğrencileri, KÖYBİLİMFEST'te bilimsel etkinliklerle buluştu - Son Dakika
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Konya'da köy okulu öğrencileri, KÖYBİLİMFEST'te bilimsel etkinliklerle buluştu

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Konya'da Yukarıpınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4009 desteğiyle düzenlenen KÖYBİLİMFEST ile buluştu. Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğündeki projenin ilk uygulamasında öğrenci, öğretmen ve velilerden olumlu geri bildirim alındı.

Konya'da TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen "KÖYBİLİMFEST: Köyümde Bilimle Öğreniyorum" projesi, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde Yukarıpınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KÖYBİLİMFEST'in, bilimsel bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin özgüven kazanmalarını, birlikte üretmelerini, sorgulamalarını ve öğrenme süreçlerine aktif katılım göstermelerinin önemsendiği aktarıldı.

Projenin ilk uygulamasında öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden alınan olumlu geri bildirimlerin, bu tür etkinliklerin köy okulları açısından taşıdığı eğitsel ve sosyal değeri ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin bilimsel etkinliklere duyduğu heyecan ve öğrenme isteği, projenin farklı okullara yaygınlaştırılması konusunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Öğretmenler açısından sınıf içi öğrenmeyi uygulamalı etkinliklerle destekleme fırsatı sunan proje, veliler açısından da çocuklarının bilimsel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan değerli bir eğitim deneyimi olarak öne çıkıyor. KÖYBİLİMFEST, bilimsel etkinlikleri öğrencilerin bulunduğu eğitim ortamlarına taşıyarak özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların nitelikli öğrenme fırsatlarına erişimini destekliyor.

Proje, bilimsel bilgiye erişimdeki bölgesel farklılıkların azaltılmasının yanı sıra köy okullarında bilim kültürünün güçlendirilmesine, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve okul ortamlarının farklı öğrenme deneyimleriyle zenginleştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor."

Kaynak: AA
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