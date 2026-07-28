Konya'da Kuyumcu Cinayetinin Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Konya'da Kuyumcu Cinayetinin Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı

Konya\'da Kuyumcu Cinayetinin Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı
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Kuyumcunun öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri, gasp iddiasını çürüttü.

Konya'da kuyumcunun iş yerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kuyumcu Muhammet Sami Ayaz'ın aile avukatı Mustafa Derbentli, yaptığı açıklamada, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iş yerine ait güvenlik kameralarının incelendiğini söyledi.

Olay anına ait ses kayıtlarının deşifre edildiğini, bazı medya organlarında yer alan "kuyumcu ile saldırgan arasında alacak verecek meselesi olduğu" iddiasının delillerle çürütüldüğünü aktaran Derbentli, taraflar arasında müşteri ve esnaf ilişkisi dışında bir tanışıklığın bulunmadığını dile getirdi.

Derbentli, güvenlik kamerası kaydının içeriğine ilişkin, şöyle konuştu:

"Olay günü fail iş yerine geliyor. Kendisinin bir define bulduğunu ve bu defineyi satmak istediğini belirtiyor. Hayatını kaybeden müvekkilimiz böyle bir işle ilgilenmediğini bildiriyor. Fakat ısrarla satma yönünde bir girişim gerçekleşiyor. Nihayetinde gösterebilme adına çantasından bir şey çıkartıyor ve çıkarttığı şey silah oluyor. Silahı önce müvekkilimin çocuğuna doğrultuyor, silah tutukluk yapıyor. Daha sonra merhuma doğrultuyor. Kepenkleri kapatmasını ve çantayı altınla doldurmasını istiyor. Silahla ateş edilerek öldürüldüğü kamera kayıtlarında net şekilde görülüyor."

Tüm veriler incelendiğinde tarafların HTS kayıtlarında da hiçbir karşılıklı görüşmeleri olmadığını anlatan Derbentli, "Bu hadise tamamıyla bir gasp hadisesi." dedi.

Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde 10 Temmuz'da kuyumcu dükkanı işleten Muhammet Sami Ayaz (37), Turgay Barbaros'un (44) silahlı saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, Mevlana Caddesi'ndeki olayın ardından katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki evinde saklandığı belirlenen zanlı, polisin eve geldiğini anlayınca olayda kullandığı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Kuyumcu Cinayetinin Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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