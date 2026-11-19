Konya'da makam aracıyla kaza geçiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve şoförü Mehmet Uzunoğlu yaralandı, akademisyen eşi Prof. Dr. Sevim Aydın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Kırıkkale yolu Kulu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki makam aracı, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada araç içinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi akademisyen Prof. Dr. Sevim Aydın ve sürücü Uzunoğlu yaralandı. Yaralılar çıkartıldıktan sonra motor kısmında çıkan yangın kısa sürede aracın tamamına yayıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Konya Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Prof. Dr. Sevim Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

REKTÖR, KONYA'DA TÖRENE KATILACAKTI

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve beraberindeki eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın, yarın saat 14.00'te Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Akademik Yükselme ve Belge Takdim ile Cübbe Giyme törenine katılmak üzere Konya'ya gittiği belirtildi.