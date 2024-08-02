Konya'da Maskeli Kişi Markette Soygun Girişiminde Bulundu

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Konya'da bir marketin kasasındaki parayı zorla almak isteyen maskeli kişi, kendisine direnen çalışanı darbedip parayı alamadan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak'taki bir zincir marketin şubesine saat 10.35'de gelen maskeli kişi, iş yeri çalışanlarını tehdit ederek kasadaki paraları istedi.

Parayı vermeyen çalışandan kasanın şifresini isteyen zanlı, kendisine direnen çalışanı darbetti.

Kasadaki parayı alamayan şüpheli iş yerinden aldığı 2 paket sigarayla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, market ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini alarak zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.