 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Konya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı' düzenlendi. Programda İstiklal Marşı okundu ve Kur'an Kerim tilaveti yapıldı. AGD Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, konuşmasında Kudüs'ün tüm Müslümanların meselesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çekti. Program, AGD üyesi gençlerin hazırladığı gösterilerle sona erdi.

Konya\'da Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi
31.12.2023 - 21:39,
Abone Ol

Konya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün tüm Müslümanların yaşadığı en çetin imtihan olduğunu belirterek, Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin toprakları konusunun sadece Arapların değil tüm ümmetin meselesi olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik yürüttüğü soykırım saldırılarına da değinen Kara, şunları kaydetti:

"Mekke'nin Fethi programımızı bu yıl Siyonist İsrail'in her geçen gün artan zulümleri karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak ve Aksa Tufanı ile başlayan kutlu direnişe destek olmak amacıyla Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi olarak Türkiye'de 81 il ve yüzlerce ilçede, Kıbrıs, Azerbaycan ile Avrupa'nın birçok noktasında binlerce kişinin katılımıyla icra ediyoruz. Diğer taraftan biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz. Bu vesileyle siz değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle bulunuyor oluşu bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulmasının bir göstergesidir."

Program AGD üyesi gençlerin hazırladığı gösterilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Konya, Kudüs, Mekke, Etkinlik, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:13:20. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement