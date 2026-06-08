Konya'da İtfaiyeci Yangında Şehit Oldu - Son Dakika
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Konya'da İtfaiyeci Yangında Şehit Oldu

Konya\'da İtfaiyeci Yangında Şehit Oldu
08.06.2026 20:28
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli şehit oldu.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli şehit oldu.

Karatay ilçesinde Çelik ve Ahşap Büro Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan mobilya imalat fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden bir itfaiye personeli ağır yaralandı.

Yaralı itfaiyeci Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karatay ilçemizde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan kahraman itfaiyecimiz Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarıma sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Altay ve Konya Valisi İbrahim Akın, bölgeye giderek yangına müdahale çalışmalarını inceledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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