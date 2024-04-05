Konya\'nın Hüyük ilçesinde muhtar adayı hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtar Ayhan Küçükyılmaz'ın cenazesi, toprağa verildi.
Küçükyılmaz için pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Musalla Mezarlığı'na defnedilen Küçükyılmaz'ın, mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.
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