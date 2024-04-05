Konya\'nın Hüyük ilçesinde muhtar adayı hayatını kaybetti

Malatya'da Bayram Tatili İçin Otobüs Yoğunluğu

Malatya'da, Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Şehirlerarası otobüs terminalinde bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ek seferler düzenledi. En fazla seferin İstanbul'a yapıldığı belirtildi.