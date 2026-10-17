Konya'da operasyonda 163 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen araçlarda yapılan aramalarda, 163 ruhsatsız tabanca, birleştirildiğinde 99 ruhsatsız tabanca oluşturabilecek 99 alt gövde, 100 üst sürgü, 100 yiv ve seti bulunan namlu, 101 icra yayı ve mili, 2 bin 458 tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.