Konya'da Otobüs Kazası: 17 Yaralı
Konya'da Otobüs Kazası: 17 Yaralı

11.03.2026 13:32
Belediye otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 17 kişi hafif yaralandı. İnceleme devam ediyor.

KONYA'da belediye otobüsü ile öğrenci servis otobüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 31 numaralı belediye otobüsü ile 42 C 0727 plakalı öğrenci servis otobüsü çarpıştı. Savrulan servis otobüsü bir evin bahçe duvarına çarpıp durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis ve otobüstekilerden 17 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın, kazada yaralananları hastanelerde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Akın, yaralıların durumları hakkında da bilgi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

