Konya’da otomobil 5 metre yükseklikten uçtu: 3 ölüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da kontrolden çıkarak menfez duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. A.S.B.’nin kontrolünü yitirdiği 42 AYZ 503 plakalı otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Buğra Söyler (21) ve yanındaki arkadaşları Abdullah Öztaş (26) ile Ali Osman Altunbay'ın (25) hayatını kaybettiği belirledi.
Ekipler tarafından cesetleri çıkarılan, üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kişinin, parmak izi çalışması sonucu kimliklerinin belirlendiği öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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