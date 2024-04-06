Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 1 Yaralı

Konya\'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Derbent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yakup G. yönetimindeki bir otomobil, karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki diğer otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa K., Mustafa K. ve Mehmet K. hayatını kaybederken, sürücülerden Yakup G. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer aracın sürücüsü Ahmet K'nin tedavisi ise devam ediyor.

06.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Konya'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yakup G. (22) idaresindeki 42 ZV 824 plakalı otomobil, Süleyman Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ahmet K. (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa K. (94), Mustafa K. (62), Mehmet K. (59) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücülerden Yakup G. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer aracın sürücüsü Ahmet K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Derbent, Konya, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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