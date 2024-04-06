Konya\'da Otomobil Çarpışması: 4 Ölü, 1 Yaralı

Van'da Yetim Çocuklara İftar Programı Düzenlendi

Van'da Yetimler Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yetim çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Programda, yaklaşık 250 yetim çocuğa iftar yemeği verildi ve bayramlık hediyeler dağıtıldı.