Konya'da Otomobil Devrildi: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Devrildi: Anne ve Kızı Yaralandı

Konya\'da Otomobil Devrildi: Anne ve Kızı Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

28.02.2024 21:19  Güncelleme: 21:20
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Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynep K. idaresindeki 42 AEU 535 plakalı otomobil, Camikebir Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarına devrilen otomobildeki sürücü anne ile kızı A.Z.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve 7 yaşındaki kızı A.Z.K. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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